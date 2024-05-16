تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية والأختام المقلدة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة (كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بالمنيا) ، وإتخاذه للكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منحهم دورات تدريبية تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية بأسماء أشخاص "محددة" ومعدة للتزوير – أكلاشيه خاص بالكيان – عدد من الأجهزة والأدوات الطبية – دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

