أسامة فيصل يقود الهجوم.. تشكيل البنك الأهلي أمام المصري

أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى وذلك ضمن مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى :حسن شاهين

خط الدفاع :أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، عاصم صلاح

خط الوسط: أحمد النادرى، سيرجى اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو

خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو انور .

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمود قاعود، محمود سيد، أحمد ربيع، عماد فتحى، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن، جريندو.