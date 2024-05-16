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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أسامة فيصل يقود الهجوم.. تشكيل البنك الأهلي أمام المصري

اسامة فيصل
اسامة فيصل
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أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى وذلك ضمن مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. 
وجاء التشكيل على النحو التالى: 
حراسة المرمى :حسن شاهين 
خط الدفاع :أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، عاصم صلاح 
خط الوسط: أحمد النادرى، سيرجى اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو 
خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو انور .
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 
أحمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمود قاعود، محمود سيد، أحمد ربيع، عماد فتحى، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن، جريندو.

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