مانشستر سيتي يستعرض قميصه في الموسم المقبل.. صور

كشف نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، النقاب عن قميصه الجديد لموسم 2024-2025.

يتميز قميص مانشستر سيتي الجديد بتصميمه الأزرق السماوي، ويتزين من الداخل برقم "0161" وهو رمز بريدي لمدينة مانشستر، مسقط رأس النادي.

وأضافت الشركة المنتجة لقميص مان سيتي في الموسم المقبل، تقنية متطورة للتحكم في العرق، لضمان راحة المشجعين وجفافهم حتى في أكثر اللحظات حماسًا في المباريات.

قميص مانشستر سيتي الجديد

ولم يغفل مانشستر سيتي عن التزامه بمسؤوليته تجاه البيئة، وذلك بصناعة القميص الجديد باستخدام تقنية إعادة تدوير النسيج بنسبة 95٪، تماشيًا مع أحدث معايير الاستدامة في صناعة الملابس الرياضية.

وظهر في إعلان قميص السيتي الجديد نجوم الفريق: كيفين دي بروين وروبن دياز وإيدرسون وفيل فودين وإيرلينج هالاند وجاك جريليش وأوسكار بوب.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال صاحب مركز الوصافة، قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة، التي تقام يوم الأحد القادم في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.