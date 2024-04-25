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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يطمئن على حالة مدير الأوقاف إثر تعرضه لحادث سير

محافظ مطروح يطمئن
محافظ مطروح يطمئن على حالة مدير الأوقاف إثر تعرضه لحادث سير
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اطمأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على سلامة وصحة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وزيارته بمستشفى مطروح العام، متمنيا له الشفاء العاجل مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة. 

جاء ذلك عقب تعرض وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح لحادث تصادم سيارته بالكيلو 40 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، ونقله للمستشفى العام. 

رافق محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، وعدد من العاملين بمديرية أوقاف مطروح. 

محافظ مطروح يطمئن على حالة مدير الأوقاف إثر تعرضه لحادث

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