بوتين: لابد من إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

الخميس 16/مايو/2024 - 06:09 م

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال «بوتين» في برقية موجهة إلى القمة العربية المنعقدة في البحرين، نشرها الموقع الرسمي للكرملين الروسي، إن الشرق الأوسط يمر بواحدة من أشد الأزمات، وأودى التصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.

ولفت إلى أنه في ضوء هذه الأحداث المأساوية، يصبح التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس معترف به دوليا أمرًا ملحًا بشكل خاص.

وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ33.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، التي تعقد برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لاسيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وسط توقعات بأن تَصدر عنها قرارات مهمة حول هذا الملف.