محافظ مطروح يلتقى متطوعي الرياضة.. صور

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على لقاء شباب متطوعى وزارة الشباب والرياضة Yly، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وشهاب جمال الدين مدير مشروع yly، وذلك خلال فاعليات المعسكر الكامل لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة، الذى تستضيفه محافظة مطروح في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو، بمركز التعليم المدني بمطروح.



واستعرض الشباب جهود وأنشطة المشروع وما يهدف إليه من تنمية لقدرات الشباب في التواصل والتفاعل مع التدريب على البرامج المختلفة التى تؤهلهم وتنمي قدراتهم الثقافية والاجتماعية مع مشاركتهم في تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى.



محافظ مطروح يشيد بجهود متطوعى وزارة الشباب والرياضة

ورحب محافظ مطروح بشباب yly كنموذج للشباب المتميز الذى ترعاهم وزارة الشباب والرياضة وتواجدهم بالمحافظات مع دعم دورهم، مقدما شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التعاون المستمر ودعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، وكذلك اختيار مطروح لتقام عليها العديد من الفعاليات الرياضية ومنها استضافة شباب yly، وكذلك الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية على تواصله ودعمه المستمر لجهود المحافظة وحل العديد من المشكلات وتذليل العقبات.

محافظ مطروح يؤكد على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية



واستمع محافظ مطروح لعدد من الشباب والرد على تساؤلاتهم ومنها التأكيد على استعادة مصر بفضل القيادة السياسية الحكيمة لمكانتها الإقليمية والدولية مع استعراض جهود الدولة في إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية بكافة ربوع الوطن ومنها محافظة مطروح مع استعراض العديد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتأثيرها في توفير مزيد من فرص العمل من جميع المحافظات ودعم الاقتصاد القومي والجذب السكان، مشيدا بجهود الشباب المتطوع والمشاركة في بناء الوطن مع اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتولي العديد منهم مراكز مرموقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا على دور الشباب في بناء الوطن وأنه لم يبنى الا بسواعد وعقول أبنائه مع الترحيب بإقامة المزيد من الفعاليات على أرض مطروح، متمنيا لهم مستقبل أفضل إن شاء الله.



وأهدى شهاب جمال الدين درع المشروع لمحافظ مطروح تقديراً لرعايته للمشروع بالمحافظة ودعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة، كما تم تكريم جهود تسهيل المشاركة في فعاليات المشروع، والتقاط الصور التذكارية مع شباب المشروع.



يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY" هو أحد المشاريع التطوعية التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال عام 2018، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

محافظ مطروح يلتقى متطوعى وزارة الشباب والرياضة

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