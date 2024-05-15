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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 مايو 2024

الذهب
الذهب
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استقر سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، حيث صعد عيار 21  بنحو 5 جنيهات للجرام بنهاية تعاملات أمس.  

  • سجل الذهب عيار 24 نحو 3560 جنيهًا.
  • سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3115 جنيهًا.
  • سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2670 جنيهًا.
  • سجل سعر الجنيه الذهب 24920 جنيهًا.
  • عالميًا.. استقر سعر الذهب عند 2347 دولارًا.

وتتداول أسعار الذهب الفوري  حول 2350 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2372 دولارا وأدنى مستوى عند 2344 دولارا للأونصة ليسجل ارتفاع محدود بنسبة 0.2 %.
ويذكر أن سعر الذهب العالمي قد سجل الجمعة الماضية أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولارا للأونصة، مسجلا ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% وهو الأسبوع الرابع على التوالي في المكاسب.

أسعار الذهب الجنيه الذهب الذهب عيار 21