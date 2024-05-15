بالفيديو.. رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية: هدفنا نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في مصر

قال المهندس وائل رضوان، رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، إنه بداية من 2009 تم البدء في مشروع طاقة حيوية ممول من قبل الأمم المتحدة، لنشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في مصر، موضحا أنه بعد انتهاء المشروع، تبنت وزارة البيئة فكرة الاستفادة منه بشكل أكبر.

وأضاف "وائل" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أنه بداية من 2015 اتجهت مؤسسة الطاقة الحيوية، لبدء تنفيذ مشروع الطاقة الحيوية بدون دعم دولي، موضحا أنه يتم العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية.

وتابع، أن الطاقة الحيوية تستخرج من كل كائن حي سواء نبات أو إنسان أو حيوان به خلايا حية، موضحا أن أعمال المؤسسة تكون في تحويل تلك الطاقة الحيوية إلى صور أخرى مثل الغاز الحيوي وهو يشبه الغاز الطبيعي، ويستخدم لتوليد الكهرباء.

وأردف، رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، أن عملية التحويل كانت في البداية من خلال مشروعات صغيرة، ويتم تغذيتها بمخلفات 3 مواشي، وتولد حوالي 100 كيلو من السماد العضوي، و3 متر غاز بشكل يومي، ما يعادل 2 أسطوانة غاز شهريا.