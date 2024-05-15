تداول 10 آلاف طن و675 شاحنة بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 675 شاحنة و145 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 387 شاحنة و98 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، 288 شاحنة و47 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة سينا بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3800 طن بضائع و452 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2114 راكبًا بموانيها.