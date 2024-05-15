بالفيديو.. الأرصاد: أجواء ربيعية حارة على القاهرة والوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في مرحلة الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة، أن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تدور حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأشارت “غانم” إلى أن البلاد مازالت تتأثر بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، مما يساعد على عدم ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن معظم مصادر الكتل الهوائية من الشمال، وتأتي من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، موضحا أن هذه الكتل معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها.

وتابعت، أن اليوم سيكون هناك أجواء ربيعية حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري في أوقات النهار»، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة تنخفض في المناطق الجنوبية، بينما أجواء حارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى أنها مائلة للحرارة على المحافظات الساحلية التي تطل على البحر المتوسط خاصة خلال فترة النهار.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية : "أول ما أشعة الشمس تغيب، وندخل في فترات الليل، مازالت البرودة مستمرة في الجو في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر في معظم المحافظات الشمالية".