وول ستريت جورنال: حماس بعيدة عن الهزيمة ومقاومتها تثير شبح الحرب الأبدية لإسرائيل

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حركة حماس الفلسطينية تستخدم الآن تكتيكات الكر والفر والهجوم بمجموعات أصغر من المقاتلين لإظهار قدرتها على القتال "لأشهر، إن لم يكن لسنوات"، ما يثير الحرب الأبدية بالنسبة لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور سبعة أشهر على الحرب، لا تزال حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة، مما يثير المخاوف في إسرائيل من أنها تسير نحو حرب إلى الأبد.

وأضافت أن حركة حماس تخوض معارك ليس من أجل البقاء فحسب، بل أيضًا لمضايقة القوات الإسرائيلية، وتمثل قدرة حماس على الصمود مشكلة استراتيجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقول إن الهدف الرئيسي للحرب هو التدمير الكامل للجماعة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المخاوف داخل إسرائيل، بما في ذلك داخل المؤسسة الأمنية، تزايدت من أن إسرائيل ليس لديها خطة ذات مصداقية للقضاء على حماس، وأن الإنجازات التي حققها الجيش سوف تتضاءل.

ونقلت الصحيفة عن جوست هلترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة تعمل على حل الصراعات قوله: "إن حماس موجودة في كل مكان في غزة، حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة."

وتابعت أن النتيجة الطبيعية هي أن إسرائيل تبدو بعيدة عن تحقيق هدف نتنياهو المتمثل في تحقيق النصر الكامل، وسواء واصلت إسرائيل هجومًا واسع النطاق على رفح أم لا، فمن المرجح أن تبقى حماس على قيد الحياة وتستمر في مناطق أخرى من القطاع، وفقًا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين، وتقديرات استخباراتية أمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مما يزيد من التحديات أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، تمكن من الصمود في وجه الهجوم الإسرائيلي من خلال الاختباء في أنفاق الحركة التي تشكل تحديا خاصا للجيش الإسرائيلي، الذي حاول تطهيرها باستخدام المتفجرات بعد أن حاول في وقت سابق إغراقها بمياه البحر.

وبما يعكس اعتقاد الحركة بأنها قادرة على النجاة من الحرب على المدى الطويل، نقل السنوار رسائل إلى الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار مفادها أن حماس مستعدة للمعركة في رفح وأن اعتقاد نتنياهو بقدرته على تفكيك حماس هو اعتقاد ساذج، وفقا للصحيفة.

ونوهت الصحيفة بأن الجماعة الفلسطينية لم تظهر أي علامة على ترددها في القتال بينما حذرت إسرائيل خلال الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار من أنه إذا لم يتم إحراز تقدم، فسوف تهاجم رفح الفلسطينية، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني نازح، سعيًا للضغط على حماس لتخفيف مطالبها.

وفي ردهم، قال مسؤولو حماس للمفاوضين إنهم أظهروا بالفعل ما يكفي من المرونة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن تهديدات نتنياهو بشأن غزو رفح لن تجعلهم يترددون.