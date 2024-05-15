باحث بـ«الدراسات الاستراتيجية»: الاحتلال يعيد سيناريو النكبة بعد مرور 76 عاما

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إنَّه بمرور 76 عاماً على النكبة الفلسطينية التي تم فيها أكبر جريمة تطهير عرقي في القرن الـ20، نرى اليوم استنساخا لنفس ما حدث في النكبة ولكن بشكل أبشع، «وقت النكبة كنا نتحدث عن 15 ألف شهيد و4 أضعافهم مصابين وتهجير 800 ألف فلسطيني من أراضيهم».

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على نحو 20 مدينة فلسطينية وقت النكبة، مشيرا إلى أننا نتحدث اليوم حول جرائم أبشع للاحتلال وكأن النكبة كانت تأصيلا وتأسيسا لنهج يقوم على الوحشية وتجاوز كل الاعتبارات الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح، أن الشعب الفلسطيني يثبت صموده من خلال الملحمة التي يسطرها في ثنايا الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أنه مهما بلغت وحشية الممارسات الإسرائيلية إلا أنه سيظل صامداً ومصمماً على التمسك بحقوقه، وعلى رأسها حق العودة وحقه في تقرير المصير.