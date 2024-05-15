ضبط 30 طن ملح طعام ولحوم مجمدة مجهولة المصدر في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، اليوم الأربعاء، حملات تموينية موسعة بمدن ومراكز المحافظة لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات عن ضبط 500 شيكارة ملح طعام بإجمالى 25 طن مجهول المصدر بأحد مصانع منتجات الألبان وضبط 577 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و280 كرتونه لحوم بإجمالى 5600 كجم و15 شيكارة دقيق مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، في بيان لها، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.