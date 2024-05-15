أدى 13 ألفًا و840 طالبًا بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام "البابل شيت" في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وذلك بأول أيام الامتحانات داخل 70 لجنة امتحانية.

بنظام "البابل شيت".. 13 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

وشدد مسئولو اللجان على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة، في ظل تواجد أمني مكثف من رجال الشرطة والمرور بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها في كافة أحياء المحافظة، لتأمين العملية الامتحانية وضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بسهولة ويسر.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه وجه بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم، وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا، مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تبدأ في 15 مايو وتستمر حتى 21 مايو الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت".

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