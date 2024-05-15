وزير الرياضة يكشف موقف صلاح من حضور معسكر المنتخب المقبل

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي النهائي، من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة تليفونية على إذاعة الشباب والرياضة: محمد صلاح قائد منتخب مصر، سوف يتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.

وتابع: محمد صلاح أكد لاتحاد الكرة تواجده في المعسكر الجاي، والموضوع انتهى ومفيش أزمة خالص بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب».

وأضاف أشرف صبحي: «من كتر ما بتسأل سؤال ايه آخر تطورات أزمة محمد صلاح والمنتخب، الناس بقت بتقول هو أشرف صبحي جاي الوزارة عشان يحل موضوع محمد صلاح، في الحقيقة عندنا ملفات أكبر بكتير من الموضوع ده، والأزمة انتهت ومكنش في أي مشكلة خالص بين محمد صلاح والجهاز الفني للمنتخب والأمر منتهي».

وأتم وزير الشباب والرياضة: «الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة حسام وإبراهيم حسن، على تواصل دائم مع جميع المحترفين في الدوريات المختلفة، وبالتنسيق معنا ونتواصل بصورة دورية مع الجميع لمعرفة آخر المستجدات، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ومساندة الجماهير المصرية له.