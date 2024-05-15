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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط 572 صنف سلع غذائية منتهية الصلاحية في الفيوم

جانب من الضبطيه
جانب من الضبطيه
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة موسعة من إدارة تموين بندر أول الفيوم وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر.
وتمكنت الحملة من ضبط 572 صنف مختلف من السلع الغذائية منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 2  محضر لحوم وكبدة غير صالحة الاستهلاك الآدمي، ومحضر ذبح خارج المجزر الحكومي، ومحضر أزيد من السعر خبز، و4 محاضر عدم إعلان أسعار مخابز سياحي وأسواق عامة.

كما تم المرور على الشوادر والأسواق العامة والتنبيه على التجار بإعلان الأسعار لجمهور المواطنين، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، في بيان له  على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

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