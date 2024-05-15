500 جنيه مكافأة فورية لطالب داخل لجنة امتحانات الإعدادية في بورسعيد.. ماذا فعل؟

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العلاقات العامة بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بصرف 500 جنيه مكافأة فورية لطالب داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة القناة الإعدادية بنين، لعدم حصوله على دروس خصوصية - بحسب قول الطالب.

واستفسر المحافظ من الطلاب، خلال تفقده سير العملية الامتحانية بأول أيام الامتحانات بنظام "البابل شيت" في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، على مستوى الامتحان ومدى رضاهم عن نظام الـ "بابل شئت"، كما سأل أحد الطلاب عن حصوله على درس خصوصي من عدمه، فأجاب الطالب:"لا أحصل على دروس خصوصية واعتمد على الكتاب المدرسي والانتظام في الحضور اليومي إلى المدرسة".

ووجه محافظ بورسعيد التحية إلى الطالب وعانقه، موجها محمد مسعد، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بصرف 500 جنيه مكافأة فورية للطالب وهو ما حدث بشكل فوري داخل اللجنة.

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