ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

500 جنيه مكافأة فورية لطالب داخل لجنة امتحانات الإعدادية في بورسعيد.. ماذا فعل؟

الطالب خلال تسلم
الطالب خلال تسلم المكافأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العلاقات العامة بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بصرف 500 جنيه مكافأة فورية لطالب داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة القناة الإعدادية بنين، لعدم حصوله على دروس خصوصية - بحسب قول الطالب.

واستفسر المحافظ من الطلاب، خلال تفقده سير العملية الامتحانية بأول أيام الامتحانات بنظام "البابل شيت" في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، على مستوى الامتحان ومدى رضاهم عن نظام الـ "بابل شئت"، كما سأل أحد الطلاب عن حصوله على درس خصوصي من عدمه، فأجاب الطالب:"لا أحصل على دروس خصوصية واعتمد على الكتاب المدرسي والانتظام في الحضور اليومي إلى المدرسة".

ووجه محافظ بورسعيد التحية إلى الطالب وعانقه، موجها محمد مسعد، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بصرف 500 جنيه مكافأة فورية للطالب وهو ما حدث بشكل فوري داخل اللجنة.

IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٣٠٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٣٠٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٣٠١٣
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٣٠١٣
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٢٨٣٩
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٢٨٣٩
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٢٨٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٢٨٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٢٨٠٨
IMG_٢٠٢٤٠٥١٥_١٠٢٨٠٨
امتحانات الشهادة الإعدادية بورسعيد محافظة بورسعيد الشهادة الاعدادية محافظ بورسعيد