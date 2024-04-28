فتح باب التقدم لتراخيص الإشغالات والشماسي بشواطئ مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، فتح باب التقديم لتراخيص الشواطئ للشماسي والاشغالات في الموسم الصيفي السياحي لصيف 2024، ابتداء من الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، على أن يكون التقدم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المستندات المطلوبة للتقدم لتراخيص الشماسي لصيف 2024 وهي بتقديم ايصالات السداد كامل الثمن للتراخيص للصيف الماضي عام 2023، وملف كرتون، وصورة البطاقة الرقم القومي، وعن المستندات المطلوبة للحصول على الاشغالات وهي صورة البطاقة الرقم القومي من أبناء مطروح، وألا يقل السن عن 18 سنة ولايزيد عن 60 سنة، والتقدم بطلب يوضح به نوع الاشغال.

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة مرسى مطروح، بيان إعلامي والإعلان عن تقديم تراخيص الشماسي والاشغالات والمستندات المطلوبة لتقديمها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس، اعتبارا من الأربعاء القادم الموافق 1 مايو لجميع الشباب الراغبين بالعمل والاستفادة من موسم الصيف 2024 كأحد أهم مصادر الدخل لأهالي مطروح.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بنشر الإعلان عن التقديم لتراخيص الاشغالات والشماسي لصيف 2024.

فتح باب التقدم لتراخيص الاشغالات والشماسي بشواطئ مرسى مطروح

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