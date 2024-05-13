بنمو 144%.. بنك قناة السويس يحقق 611 مليون جنيه صافي ربح

ارتفع صافي أرباح بنك قناة السويس إلى 611 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 251 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2023، محققاً نسبة نمو قدرها 144% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 1091 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 707 مليون جنية مصري بنهاية مارس 2023.

كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 32% ليصل الي 136 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 102.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023، مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 27% لتصل إلى 93.6 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة ب 73.6 مليار جنية مصري بنهاية العام السابق.

وأشار البنك في بيانه، الي زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 18% لتصل إلى 39.8 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة 33.8 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافي محفظة القروض الشركات بنسبة 24% لتصل الي 32.7 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024 مقارنة بنحو 26.4مليار جنيه مصري بنهاية 2023. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وارتفع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 10%، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه مصري بنهاية عام مارس 2024 مقارنة ب 3.7 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023, بالإضافة إلى ارتفاع صافي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 7.5 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2024 مقابل 6.9 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023.