محافظ مطروح يهنئ السيسي بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ42 لأعياد تحرير سيناء.

جاء فيها: فخــامــة الرئيس عبد الفتاح السيسـي رئيس الجمهورية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "أعياد تحرير سيناء المجيدة"، تلك المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعا والصفحة المشرفة في سجل التاريخ المصري والتي تؤكد على براعة الدبلوماسية المصرية وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دمائهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية.

متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً، وكل عام وسيادتكم و مصر بخير.

كما بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة أفرع القوات المسلحة الجوية والبحرية والدفاع الجوى، داعيا الله عز جل أن يعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم بكل تقدم ورفعة وإزدهار.