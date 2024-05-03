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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

«تعليم قنا»: ضوابط صارمة وآليات لمكافحة الغش بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

د.محمد السيد مدير
د.محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بقنا
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أكد الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، على  عقد اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية للتاكد من جاهزية اللجان والمدارس والتأكد من خلو المدارس من اي تضارب باللجان، لافتًا إلى استمرار 
طباعة الامتحانات بالمطبعة السرية،  وذلك بعد المراجعة الدقيقة مع موجهين العموم والتأكد من مطابقه الورقة الامتحانية للمواصفات.
وأضاف «السيد» لـ  «البوابة نيوز»: تم عمل محاضر التنسيق مع الجهات الامنية والصحية والاخطار بمواعيد خروج الأسئلة، وتأمينها، وتم وضع مجموعة من الضوابط والاليات لمنع الغش او التسريب، لامتحانات الشهادة الإعدادية، وسيتم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان  قبل انطلاق الامتحانات.

 وأشار إلى أن  عدد اللجان التي تؤدي الامتحان إلكترونيا للصفين الأول والثاني الثانوي، ٨٠ لجنة.
ويبلغ عدد اللجان الامتحانية للشهادة الاعدادية ٣٠٣ لجنة  ويصل عدد طلاب بها ٥٢٨١١.

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