انطلاق فعاليات «لقاء الجمعة للأطفال» بمسجد الزيات بالقليوبية.. عرض عرائس تربوي وندوة عن دور الأوقاف في الاهتمام بالنشء

انطلقت فعاليات لقاء الجمعة للأطفال، اليوم، والتي أقامتها وزارة الأوقاف، بمسجد الزيات بالقلج بالقليوبية عقب صلاة الجمعة بحضور الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الطفل بالوزارة، والكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير «البوابة نيوز»، والشيخ صفوت فاروق أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ إسلام محمد أحمد، عضو الإدارة العامة للتحرير والنشر، و رحمة محجوب، فنانة العرائس، والشيخ محمد حسين إبراهيم، مدير إدارة الخصوص، والواعظات: تهاني عاطف أحمد، و آية خفاجي، و فاطمة الجيوشي، وسط حضور جماهيري حافل للأطفال وأولياء الأمور.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هدى حميد، أن وزارة الأوقاف بكل قيادتها تعمل على ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية لدى المواطنين وتهتم اهتماما خاصا بالنشء ولديها منهجية علمية كاملة الأركان ومؤثرة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا.

من جانبه أكد مدير تحرير «البوابة نيوز»، أن ‏الأطفال هم أمل الأمة ومستقبل مصر المشرق لا سيما في ظل اهتمام الدولة بتنمية الفكر ورفع مستوى الوعي لدى الأجيال، وأن وزارة الأوقاف تحمل على عاتقها جزءًا كبيرًا من هذه المهمة فقد أثبتت تقدمها في هذا المجال، فدور الوزارة في العناية بالنشء فعال ومؤثر، وخطواتها ثابتة ومتجددة نحو الرقي الفكري وبناء الوعي لدى أبنائنا وبناتنا ومختلف الفئات العمرية.

في السياق ذاته، قدمت فنانة مسرح العرائس رحمة محجوب عرضًا تربويًّا بالعرائس والذي قدمت فيه قيمة تربوية كبيرة ورسمت البسمة على وجوه الأطفال، كما وجهت الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على حضور فعاليات الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.