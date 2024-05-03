بمشاركة كوكا.. ألانيا سبور يخطف نقطة ثمينة من أنقرة جوجو

حقق فريق ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا، تعادلًا قاتلًا أمام نظيره أنقرة جوجو بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب إريامان، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

تواجد كوكا في التشكيل الأساسي لفريق ألانيا سبور، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 63، لاستبداله بزميله هوانج أوي جو، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم أنقرة جوجو بهدف للا شئ، سجله أنستاسيوس في الدقيقة العاشرة من صناعة أليكسيس فليبس.

واستمر تقدم أصحاب الأرض طويلًا، إلى أن جاءت الدقيقة 87، حينما تعرض زميل كوكا فوركان باير للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وفي الوقت القاتل، سجل ألانيا سبور هدف التعادل من ركلة جزاء، نفذها بنجاح أوجوز أيدين في الدقيقة 90+5.

سجل أحمد حسن كوكا 5 أهداف وصنع 2 آخرين في 14 مباراة، شارك بها مع ألانيا سبور خلال الموسم الحالي، بعد الانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة من بنديك سبور في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بتلك النتيجة، حصل ألانيا سبور على نقطة ثمينة، ليصل إلى النقطة رقم 49، ليرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما وصل رصيد أنقرة جوجو إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر.