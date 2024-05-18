البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يختتم العام الدراسي لطلاب إكليريكية بدير الشرفة

اختتم البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، العامَ الدراسي الحالي 2023-2024 لطلاب إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية بدير الشرفة، درعون – حريصا، لبنان.

عقد البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان لقاءً خاصّاً مع طلاب المرحلة الخامسة والأخيرة، والذين ينهون مسيرة حياتهم الإكليريكية، وزوّدهم بإرشاداته وتوجيهاته الأبوية، حاثّاً إيّاهم على عيش فترة الاختبار الرعوي، كلاً في أبرشيته، وبالتنسيق مع راعي الأبرشية، لحسن التمييز واختيار الدعوة المقدسة التي إليها دعاه الرب.

ثمّ التقى “يونان” بجميع الطلاب الإكليريكيين في لقاء حضره صاحب السيادة مار اسحق جول بطرس مدير إكليريكية سيّدة النجاة البطريركية بدير الشرفة ومسؤول راعوية الشبيبة، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب سعيد مسّوح نائب مدير الإكليريكية وقيّم دير الشرفة، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية، والشمّاس الأفدياقون مجد ميدع معاون مدير الإكليريكية.

وخلال اللقاء، وجّه البطريرك إلى الطلاب الإكليريكيين كلمة أبوية، تحدّث فيها عن أهمّية الدعوة والخدمة المتجرّدة من دون شروط مسبَقة، مشدّداً على أنّ الذي يضع يده على المحراث كي يرافق ربّنا في مسيرة الخدمة لا يتطلّع إلى الوراء، بل عليه أن يبقى أميناً للرب، فيتبعه بشجاعة مهما كانت الظروف صعبة وقاسية.

وشكر"يونان" مديرَ الإكليريكية المطران جول بطرس، ونائبه الأب سعيد مسّوح، ومعاونه الشمّاس الأفدياقون مجد ميدع، على تفانيهم في خدمة الإكليريكية وطلابها، وعلى زرعهم روح المحبّة والفرح والرجاء في صفوفهم، فضلاً عن التنشئة والعلوم المختلفة، سائلاً الله أن يباركهم ويكلّل خدمتهم الثمينة بالنجاح والتوفيق لما فيه خير الكنيسة والإكليريكية.

وختم البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ، كلمته متمنّياً لطلاب الإكليريكية النجاح والتفوّق، خاصّاً الطلاب الذين ينهون مرحلتهم الإكليريكية الأخيرة، وداعياً لهم بخدمة مثمرة في أبرشياتهم، ضارعاً إلى الله كي ينير دربهم ليعيشوا بمقتضى دعوتهم، بالفرح والثبات.

ثمّ حضر الجميعُ وثائقياً يوجز أبرز الأعمال والنشاطات التي قام بها طلاب الإكليريكية خلال هذا العام الدراسي.

بعدئذٍ قدّم طلاب المرحلة الأخيرة هدية بنوية إلى غبطة أبينا البطريرك، عربون محبّة وشكر وتقدير وامتنان. كما قدّموا هدايا تذكارية إلى سيادة مدير الإكليريكية ونائبه ومعاونه.