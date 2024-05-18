حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، يتكون من 6 أشخاص أربعة أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة.

وكانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية، مكون من 6 أشخاص مقيمون بمركزى شرطة بنى سويف وناصر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة موتوسيكلات.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة ناصر برئاسة المقدم أحمد جمال أن المتهمين كونوا تشكيل إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في جريمة سرقة الدراجات النارية، فاستصدر إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وبعد إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة من قوة شرطة مباحث مركز ناصر تمكنوا من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة موتوسيكلات وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



