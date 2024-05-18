بعد 94 دقيقة.. نوران جوهر تحسم الكلاسيكو وتتأهل لنهائي العالم للإسكواش 2024

حسمت المصرية نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز، والمصنفة الثانية عالميًا، الكلاسيكو المصرى وتقطع بطاقة التأهل إلى نهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، بعد فوزها على مواطنتها هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة، فى مباراة نصف النهائي بنتيجة 3-1.

حيث تحتضن مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى نادى بالم هيلز بأكتوبر، واستضاف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من دور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتيجة الأشواط التى استمرت لـ 94 دقيقة، كأطول مباراة فى تلك النسخة حتى الآن كالتالي:

12-14، 11-2، 11-5، 11-7.

بهذا الفوز تأهلت نوران جوهر إلى نهائى البطولة للمرة الرابعة على التوالى لمواجهة بطلة العالم نور الشربينى لاعبة نادى سبورتنج، والمصنفة الأولى عالميًا.

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.



