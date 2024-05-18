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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طالبان يحرزان المركز الثالث عالميًا بمسابقة معرض «ريجينيرون» الدولي بكفرالشيخ

بالولايات المتحدة الأمريكية

طلاب كفرالشيخ
طلاب كفرالشيخ
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أعلن  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،، عن فوز الطالبين أدهم محمد طه، ومحمد أحمد  عارف، الطُالبين بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  بكفر الشيخ، بالمركز الثالث عالميًا، في مجال علم الطب المُتعدي بمسابقة معرض Regeneron "ريجينيرون" الدولي للعلوم والهندسة، والمُقام بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا،  بإشراف  محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وكانا قد شاركا في المعرض العالمي بمشروع "مُزامنة نمط حياة مرضى الكلى الإسفنجية النخاعية" حيث قاما باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عملية إدارة الكشف عن المرض،ومتابعة تطوراته مما يعمل على تعزيز حياة المُصابين بما في ذلك الأطفال.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الطالبين أحمد قدري حسن، وأحمد حنفي حسن من مُحافظة كفر الشيخ بالحصول على جائزة خاصة في مجال الهندسة الطبية الحيوية عن مشروع "إستخدام الذكاء الإصطناعي بشكل مُبتكر لتصنيف أنواع سرطان المبيض" من "مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع" حيث حصل كلًا منهما على منحة كاملة من جامعة الملك عبد العزيز لاستكمال الدراسة هناك.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الولايات المتحدة الأمريكية تقنيات الذكاء الإصطناعى جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا