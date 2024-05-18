رويترز: مسؤولان أمريكيان أجريا محادثات مع إيران حول كيفية تجنب التصعيد بالمنطقة

قالت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" أن اثنين من كبار المسؤولين بإدارة بايدن أجريا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين حول كيفية تجنب التصعيد بالمنطقة.

وأضافت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية حول تلك المحادثات أن واشنطن قلقة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني، وقالت الصحيفة، أن المحادثات بين مسؤولي إدارة بايدن وإيران ركزت على عواقب تصرفات طهران في المنطقة.

في إبريل الماضي تزايد الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث أطلقت الأخيرة نحو 300 صاروخ وطائرة مسيرة على الأراضي الإسرائيلية، ردًا على الهجوم التي شنته إسرائيل على مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء تلك الضربة.

وبعد الاستهداف الإيراني على مواقع إسرائيلية، ردت إسرائيل بإطلاق عدد من المسيرات الإسرائيلية لتنفيذ ضربة جوية ضد إيران.