كوكا يقود ألانيا سبور أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

أعلن فتحي تقي، المدير الفني لفريق ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أنقرة جوجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري التركي.

يحل فريق ألانيا سبور، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أنقرة جوجو على ملعب إريامان، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كوكا هجوم ألانيا أمام أنقرة جوجو، حيث يتواجد على رأس تشكيل فريقه، ليستمر في حجز مكانه الأساسي بعد الانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة من بنديك سبور في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

سجل أحمد حسن كوكا 5 أهداف وصنع 2 آخرين في 13 مباراة شارك بها مع ألانيا سبور خلال الموسم الحالي.

يحتل فريق ألانيا سبور المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة، بينما يأتي أنقرة جوجو في المركز الرابع عشر وفي رصيده 38 نقطة.

تشكيل ألانيا سبور لمواجهة أنقرة جوجو