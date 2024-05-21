إحالة متهم للجنايات لحيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية بالشرابية

قررت نيابة الشرابية، إحالة عاطل للجنايات لحيازته مواد مخدرة و اسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بقصد الدفاع بمنطقة الشرابية .

وكان قسم شرطة الشرابية تلقي معلومات بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبيعها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وبحوزته بندقية خرطوش3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد البيع والربح والاتجار بالمخدرات والسلاح بغرض الدفاع عن تجارته المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.