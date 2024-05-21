بولونيا ضد يوفنتوس| ملخص ريمونتادا مثيرة في الدوري الإيطالي.. فيديو

حقق فريق يوفنتوس ريمونتادا مثيرة ضد مضيفه بولونيا، بالتعادل معه بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب ريناتو دالارا، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت المباراة مثيرة منذ انطلاقتها، حيث تقدم بولونيا بثلاثة أهداف سريعة عن طريق ريكاردو كالافيوري (هدفان) وسانتياجو كاسترو في الدقائق (2 و53) و11.

ولكن يوفنتوس رفض الاستسلام، ونجح في العودة من بعيد بتسجيله 3 أهداف في الشوط الثاني، حملت توقيع فيدريكو كييزا وأركاديوز ميليك وكينان يلديز في الدقائق 76، 83، و84، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبذلك، نجح يوفنتوس في تحقيق ريمونتادا مثيرة على نظيره بولونيا، ليضمن كل منهما التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا التعادل، ضمن كلا الفريقين تأهلهما إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ليخوض منافسات البطولة رفقة إنتر ميلان وجاره ميلان، بجانب أتالانتا، الذي يخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن الألماني.

ترتيب الدوري الإيطالي

وعزز بولونيا موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ68 نقطة، متقدمًا على يوفنتوس صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

ويختتم بولونيا موسمه الاستثنائي بقيادة تياجو موتا، بمواجهة جنوى في الجولة الأخيرة، بينما يستضيف يوفنتوس فريق مونزا، بعد إقالة مدرب الأول ماسيميليانو أليجري.

أهداف مباراة بولونيا ضد يوفنتوس