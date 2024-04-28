كوكا يسجل ويصنع.. ألانيا سبور يسحق إسطنبول بسداسية بالدوري التركي

تألق النجم المصري أحمد حسن كوكا، قائد ألانيا سبور، في قيادة فريقه لتحقيق فوز ساحق على إسطنبول سبور بنتيجة 6-0، في إطار الجولة 34 من الدوري التركي الممتاز.

قدم كوكا أداء رائعا في هذه المباراة، حيث سجل هدفا وصنع آخر، وهدد مرمى إسطنبول سبور في العديد من المناسبات.

سيطر ألانيا سبور على مجريات المباراة منذ دقائقها الأولى، ونجح في تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، بفضل ثنائية من جانفير وهدف من أوجوز إيدين.

استمر ألانيا سبور في سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، ونجح في إضافة 3 أهداف أخرى، حيث سجل يوري بالكوفيتش الهدف الرابع، وكوكا الهدف الخامس، وأوجوز إيدين الهدف السادس.

حقق ألانيا سبور انتصارا مستحقا في هذه المباراة، ليعزز موقعه في المركز السابع في جدول الترتيب، برصيد 48 نقطة، بينما ظل إسطنبول سبور في المركز العشرين برصيد 16 نقطة.