حلو الكلام.. بين يديك أيُّها العالم

بين يديك أيُّها العالم
متدفِّق ومنطوٍ
بعيد وقريب
أتنقَّل من شارع إلى جدار
ومن صديق إلى قاتل
ومن أغنية إلى غبار
أتنقَّل وأتنقَّل
حاملًا خضاري وقمحي وكراريسي
بنادقي وزهوري وفراغي
دونما راحة ودونما تعب
ذلك أنَّني أعيش لأتساءل
أو أتساءل لأعيش:
ما الذي فعلت بنفسك يا هاملت؟
وما الذي تنتظرينه يا بنلوب؟
وماذا أعطت لك الحياة يا سقراط؟
ولم تثير رعبنا يا هيتشكوك؟
وأنتَ يا أبي...
أيُّها السكِّير، المريض، المقامر
أيُّها الحالم، الطيِّب، المسكين
أما زلت تتناول عشاءك المعتاد
بيضتين مسلوقتين
قليلًا من الزبدة
نصف رغيف
وهمومًا كاملة
وأنتِ يا أمِّي...
أيَّتها الشجرة التي لم تثمر غيري
أما زلتِ تنامين باكرًا
عاريةً إلاَّ من أوراقك الخضراء
الخضراء دائمًا بين يدي العالم؟.
بين يديك أيُّها العالم:
النافذة مشرعة وأنا وحيد
(من يأتي إلى من)
الأضواء ساطعة وأنا معتم
(من يضيئني من)
رياض الصالح الحسين