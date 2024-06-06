اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية وجامعة بورسعيد التكنولوجية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع جامعة بورسعيد التكنولوجية.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، ونائب رئيس المنطقة الشمالية للهيئة الاقتصادية بقناة السويس اللواء محمد احمد محمود عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية الدكتورة سارة الجزار ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

وقع على الاتفاقية رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، ورئيس جامعة بورسعيد التكنولوجية، الدكتور مدحت الحادق.

وأعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الاتفاقية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وقال إنها تعزز التعاون في مجالات البحث والتعليم.

من جانبه أكد رئيس جامعة بورسعيد التكنولوجية أن الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الأكاديمية العربية تبادل المعرفة والخبرات ويخلق فرصا للتفاعل وتطوير وتعزيز القدرات.

IMG-20240606-WA0108