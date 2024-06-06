مفاجأة في تقرير الطب النفسي عن سفاح التجمع

كشف مصدر مطلع نتيجة تقرير اللجنة الطب النفسي بشأن الحالة النفسية للمدعو "كريم.م" المعروف إعلاميا بسفاح التجمع، والمتهم بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

وأكد المصدر أن التقرير كشف أن المتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، شخص طبيعي ولا يُعاني من أي أمراض نفسية.

وأشار المصدر إلى أن سفاح التجمع كان يدّعي المرض النفسي خلال التحقيقات من خلال الاعتراف ببعض جرائمه ثم إنكارها مرة أخرى، وكان يروي قصصًا مختلفة ولا يستقر على عدد من النقاط التي تضمنتها أقواله أمام جهات التحقيق، كما أنه يعترف ببعض الأمور الخاصة بالاتهامات الموجهة إليه ثم ينكرها.

وفي سياق متصل، أدلى المتهم أمام جهات التحقيق اعترافات تفصيلية بجرائمه، وأنه كان يضع أحد أنواع زيوت الأطفال على عضوه الذكري حتى يسهل عملية الجماع، معترفًا بأن أمتع مقاطع الفيديو التي كان يداوم على مشاهدتها هو فيديو لضحيته الأخيرة "رحمة".

كما فجرت التحقيقات الجارية مع سفاح التجمع والمتهم بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثثهن ومعاشرتها، عن مفاجأة جديدة في القضية، هي مواقع الدارك ويب وكاميرات 4K.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفيّ المتهم أقر بواقعتين آخريين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.