فتش عن الإخوان.. حادث طعن "مانهايم" الألمانية وتداعياته السياسية والأمنية

تتزايد المخاوف الألمانية يوما تلو الآخر بسبب التهديدات الإرهابية من قبل العناصر التابعة لجماعة الإخوان ومن الذئاب المنفردة التابعة للتنظيمات الإرهابية، خاصة عقب حادثة الطعن الأخيرة والتي حدثت في مدنية مانهايم.

إذ قام شخص بطعن ميكايل شتورتزنبرغر، وهو ناشط ألماني مناهض للمسلمين المتطرفين، ووقع الحادث أثناء تظاهرة مناهضة لمخاطر توغل جماعة الإخوان في ألمانيا مع انتشار موجة العنف والإرهاب ، وكان حينها يستعد شتورتزنبرغر لإلقاء خطبة يتحدث فيها عن مخاطر الإسلام المتطرف في بلاده، وتعرض لجروح بالغه إثر هذا الهجوم.

وكانت قد أظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، شابا يقوم بطعن بالسكين مجموعة اشخاص في وسط مانهايم في غرب ألمانيا.

وحاول حينها عدد من الرجال تثبيت المعتدي أرضا غير لكنه تمكن من النهوض مسرعًا وطعن شرطيًا في ظهره قبل أن يتم إطلاق النار عليه من قبل شرطي آخر.

وخلال الشهر الماضي مايو 2024، ألقى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الضوء، على تصاعد المخاوف لدى السلطات الألمانية من الإسلاموية و التطرف الإسلامي ، من قبل جماعة الإخوان و الجماعات المتطرفة.

ووفقًا للمركز، فجميع الأشخاص الذين تعتقد السلطات الأمنية في ألمانيا أنهم سيرتكبون أعمال إرهابية، لديهم دوافع سياسية أو دينية.

كما سلط المركز الأوروبي ، في تقريره الضوء على خطر "الذئاب المنفردة"، خاصة أنهم في معظم الحالات، يقومون بتطرف أنفسهم على الإنترنت، ولا يكونوا ينتمون إلى الجماعات المتطرفة.

التداعيات السياسية للحادث

يشير هنا استاذ العلوم السياسية، نعمان الشريف ، ل" البوابة نيوز "، إلى إن هذا الحادث سيكون له تأثيرات سياسية متعددة ، أهمها تصاعد التوترات السياسية، بين الجماعات المختلفة داخل ألمانيا، وبالتالي سيزيد النقاش الحكومي حول الأمان والهجرة والتطرف في المانيا.

واوضح نعمان، ان الحادث قد يؤثر على الانتخابات المقبلة في ألمانيا، إذ أنه سيكون له تأثير على توجهات الناخبين وقراراتهم.

واضاف استاذ العلوم السياسية ، أن الحادث قد يدفع الحكومة الألمانية إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، و قد يتم تبادل المعلومات والخبرات مع أكثر من دولة أوروبية، كما أنه قد يؤدي الحادث إلى إعادة تفكير الحكومة في السياسات الأمنية والإجراءات الجديدة من الحفاظ على أمان مواطنيها.