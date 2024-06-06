بعد غرقه بـ3 أيام.. انتشال جثة مسن من البحر اليوسفى بالمنيا

فى مشهد مأساوى انتشلت فرق الإنقاذ النهري بالمنيا، جثمان غريق، من البحر اليوسفى، ناحية قرية ابو سيدهم، بمركز سمالوط غرب، شمال المنيا وذلك بالتعاون مع الأهالى.

وكانت البداية عندما تلقت الاجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا يفيد بوصول جثة هامدة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لمسن يدعى عادل عزيز خليل، مقيم بقرية العزيب مركز سمالوط غرب، بعد انتشالها من البحر اليوسفي ناحية قرية ابو سيدهم، وذلك بعد الابلاغ عن غرقه بـ 3 أيام.

لا توجد شبهه جنائية في الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وجرى تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، واغلق المحضر بتاريخه، وامرت النيابة العامة بتسليم الجثة لأهل الغريق لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة.