مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة نقل وإصابة والده بالمنيا

لقى طفل مصرعه واصيب والده وذلك بعد انقلابهما بموتوسيكل على الطريق الدائرى بالمنيا.

استقبلت مستشفى سمالوط شمال محافظة منذ قليل، جثمان طفل، لقى مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل بمدخل الطريق الدائري، فيما اصيب والده، جراء انقلاب موتوسكل بهما.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا، يفيد بانقلاب دراجة بخارية يقودها شاب ونجله، ادى لسقوط الطفل من اعلي دراجة البخارية خلف والده، ودهسته سيارة نقل ثقيل ولفظ انفاسه الاخيرة على الفور، واصيب والده بكدمات وجروح ونزيف وذلك بميدان زهران بمدخل دائري سمالوط.

وانتقلت على الفور الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة وتبين مصرع طفل اثر انقلاب دراجة بخارية يقودها محمد محمود سليمان 45 سنه ونجله حاتم 10 سنوات، مقيم بقرية نزلة داوود التابعة لمجلس قروي قلوصنا مركز سمالوط شرق.

وتم ايداع جثة الطفل بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وجار تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة.