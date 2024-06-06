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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الدولار يستقر في نهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
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سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الخميس داخل الجهاز المصرفي المصري مسجلا 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

بلغ اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في إيجي بنك ثم 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في ميج بنك و 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البركة، المصري لتنمية الصادرات" ثم 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، قطر الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات،قناة السويس، العقاري المصري العربي، فيصل الاسلامي، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 473.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع .

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع في بنكي الاسكندرية و الأهلي الكويتي.

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