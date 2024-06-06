درجة الحرارة تتجاوز 40.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس استمرار الموجة شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء، حيث يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

ذروة الموجة شديدة الحرارة

وأوضحت الأرصاد أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدا الجمعة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا، و من المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى 41 درجة فى الظل على القاهرة الكبرى.

شبورة مائية ونشاط رياح

كما يشهد غدا الجمعة شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجة البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42 للعظمى والصغرى 30 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 46 للعظمي والصغري 31 درجة .

نصائح للمواطنين لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

