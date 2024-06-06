محافظ بورسعيد يشهد انطلاق فعاليات ورشة العمل الثالثة لكلية النقل الدولي واللوجستيات

شهد محافظ بورسعيد ، اللواء عادل غضبان ، اليوم الخميس ، انطلاق أعمال ورشة العمل الثالثة لكلية النقل الدولي واللوجستيات ببورسعيد ، و التي تقام تحت عنوان "دور التكنولوجيا والاستثمار في الاقتصاد الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية( جامعة السلام).



جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، الدكتوره سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية والدكتور محمد بسيوني نائب رئيس الجامعة التكنولوجية.ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية



فى مستهل كلمته، أعرب محافظ بورسعيد اللواء عادل غضبان ، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المتميز، الذي يجمع نخبة من الشخصيات البارزة والخبراء المُتخصصين في النقل الدولي واللوجستيات وصناعة الموانئ.



وأكد "الغضبان" أن ورشة العمل تمثل منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات بمجال النقل الدولي واللوجستيات، في ظل التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة.

واستعرض "الغضبان"، حجم الجهود التي شهدتها المحافظة من مشروعات مؤكدا أن بورسعيد حظيت بنصيب كبير من المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إطار خطة التنمية المستدامة ، وقال "أنّ محافظة بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة".



ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، مشيداً بالجهود التى تقوم بها الأكاديمية وأوجه الدعم والتعاون مع محافظة بورسعيد، وقال " -الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري-، صرح علمي عربي متميز وقيمة مضافة للتعليم والتدريب فى الدولة المصرية وكل محافظة تتواجد بها".



واختتم محافظ بورسعيد كلمته مؤكداً أن العلم هو الأساس التي تتكأ عليه الدول في بناء حضارتها ، داعياً الجميع بالعمل والتكاتف والتكامل من أجل دفع عجلة النمو والتنمية في الجمهورية الجديدة.

من جانبه رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بالحضور، وقال: ان ورشة العمل والمؤتمر العلمي الأول بالشراكة مع جامعة بورسعيد التكنولوجية، فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور التكنولوجيا والاستثمار في الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وتحفيز المهتمين على مواصلة العمل على دعم الابداع والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا وتقنيات الذكاؤ الاصطناعي.



كما أكد "عبد الغفار" على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام والحفاظ على البيئة لافتاً إلي أنها اى -التكنولوجيا - تلعب دوراً حيوياً في تحويل الاقتصادات التقليدية إلى اقتصادات خضراء، من خلال توفير حلول مبتكرة تعتمد على الطاقة المتجددة .

وتطرق رئيس الأكاديمية للحديث عن علوم البرمجة مؤكداً أنها ثروة يجب استغلالها بشكل جيد أهمية تعليم البرمجة وتطوير المهارات الرقمية لدى الشباب، لكي يكونوا قادرين على الابتكار والإبداع وتطوير حلول تقنية تسهم في تعزيز الاقتصاد مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والذي يعتبر عنصر أساسي في بناء الجمهورية الجديدة .

وتوجه رئيس الأكاديمية بالشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على كل ما يوليه من دعم وإهتمام بل وحرصه علي التواجد الدائم لتشجيع أنشطة و فعاليات الأكاديمية في بورسعيد.



فى سياق متصل قال رئيس جامعة بورسعيد التكنولوجية الدكتور مدحت الحادق، أن ذلك المؤتمر والتجمع يمثل فرصة جيدة من أجل تبادل الخبرات والأفكار ومناقشة التحولات التى طرأت على مجال اللوجيستيات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

واضاف "الحادق" قائلا : “نحن سعداء بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى أن الأكاديمية وجامعة بورسعيد التكنولوجية معنيتان بدراسة النقل و تكنولوجيا وصيانة وأمن الموانىء معرباً عن سعادته بتعزيز الجهود التعليمية والبحثية بين الجهتين اعبر عن شكري وامتناني في تنظيم هذا المؤتمر”.



وأشار "الحادق"، الى أن التعليم العالي شهد ازدهارا كبيراً برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث جرى انشاء 10 جامعات تكنولوجية مصرية جديدة.

من جانبه تحدث اللواء محمد احمد محمود نائب رئيس المنطقة الشمالية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن مقومات المنطقة وميزاتها التنافسية سواء من موقعها الاستراتيجي أو من خلال تكاملها بين الموانىء التابعة للهيئة والمناطق الصناعية .

وقال أن المنطقة الشمالية للهيئة الاقتصادية بها ثلاث موانيء يجري تطويرها بخطة تتناغم مع رؤية الدولة في الاستدامة والاقتصاد الأخضر و أيضا الاقتصاد الأخضر بما تمثله موانيء بورسعيد والعريش من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كونها تخطوا في مسار التحول الأخضر طبقا للمعايير العالمية..



وأضاف " محمود" ان الهيئة تتشارك من خلال التدريبات الصيفية التي تعقد في ميناء شرق وغرب بورسعيد مع محطات الحاويات والتي تعد واحدة منها أهم محطة في مصر بما تمتلكه من كوادر مصرية راقية ووطنية كان لها الدور الرئيسي في حصول ميناء شرق بورسعيد على المرتبة العاشرة في كفاءة الأداء الموانيء الحاويات في العام الماضي فيما نطلع بمشيئة الله الوصول للخمس الأوائل بما يليق بمصرنا الغالية أم الدنيا.

وأضاف أنه من المنتظر أن تصل عدد المحطات العاملة في موانيء بورسعيد في 2025 إلى سبعة محطات لتداول البضائع العامة مثل الحاويات والرورو وأيضا الصب السائل والصب الجاف النظيف والتي ستطلب آلاف الشباب للعمل

من جانبها استعرضت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية ، حصاد الأنشطة الطلابية والتدريبية لكلية النقل الدولي واللوجستيات ببورسعيد خلال العام الدراسي 2023/2024 .



وأكدت "الجزار "علي أهمية ربط مجتمع الأعمال بالجانب الدراسي حيث تم التركيز على تطوير المناهج التعليمية بإدخال الجانب التطبيقي عليها ، إلي جانب تطبيق اسس الجودة الشاملة و تعديل اللوائح إستخدام طرق التقييم الدورية المستمرة لريط مجتمع الأعمال فضلا عن تطوير أدوات ووسائل التعليم باستخدام التطبيقات بالتنسيق مع عدد من الشركات والهيئات والموانئ



كما استعرضت رؤية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدعم الطلاب ذوي الهمم بفرع الأكاديمية ببورسعيد.

يذكر أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ، ورئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج افتتحا فعاليات الملتقى التدريبي والتوظيفى بفرع الأكاديمية في بورسعيد بمشاركة العديد من الشركات والعارضين.

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