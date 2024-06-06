الثانوية العامة.. توجيه من وزير التعليم بشأن موعد دخول لجان الامتحانات

تواصل المديريات التعليمية بالمحافظات، تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، التي تنطلق الاثنين المقبل، ويؤدي 745086 طالبًا الامتحانات هذا العام.

ويواجه الطلاب، الاثنين المقبل، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، فيما تنطلق الامتحانات الأساسية في 22 من الشهر الحالي عقب أجازة عيد الأضحى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لطلاب الثانوية العامة، بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات.

ووجه الدكتور رضا حجازى بأن تكون الامتحانات منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وجدد الوزير التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

كما شدد الدكتور رضا حجازي كذلك على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.