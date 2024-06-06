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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب اليابان يواصل عروضه القوية في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب اليابان
منتخب اليابان
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واصل منتخب اليابان عروضه القوية في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث حقق فوزًا عريضًا على منتخب ميانمار بخماسية نظيفة، في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا.

نجح منتخب اليابان في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق كايتو ناكامورا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف ريتسو دوان الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم سجل كوكي أوجاوا الهدف الثالث في الدقيقة 75.

واستمر المنتخب الياباني في هجومه الكاسح على مرمى منتخب ميانمار، ليعزز أوجاوا تقدم الساموراي بالهدف الرابع في الدقيقة 83، قبل أن ينهي ناكامورا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

منتخب اليابان بالعلامة الكاملة

وبتلك النتيجة، رفع منتخب اليابان رصيده إلى 15 نقطة على صدارة المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته حتى الآن.

وكان منتخب اليابان، ضمن تأهله إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026، كما صعد رسميًا لنهائيات كأس آسيا 2027 التي تقام في السعودية.

بينما تجمد رصيد منتخب ميانمار عند نقطة وحيدة يتذيل بها الترتيب، خلف منتخبي سوريا وكوريا الشمالية.

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