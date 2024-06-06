عاشر كلبًا ومزق جسده.. مفاجأة جديدة في تحقيقات سفاح التجمع

فجرت التحقيقات الجارية مع "كريم.م" الملُقب بـ سفاح التجمع، مفاجأة جديدة، بشأن اتهامه بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

عاشر كلبًا.. مفاجأة جديدة في التحقيقات مع سفاح التجمع

وتبين من أقوال واعترافات سفاح التجمع، خلال التحقيقات الجارية في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، أن المتهم كان لديه كلب يقوم بتربيته، وأنه عاشر الكلب جنسيًا.

كما تبين أنه عقب معاشرة الكلب خنقه ومزق جسده وقطعه قطعًا صغيرة، كما أجرى بثًا مباشرًا بمتابعة أشخاص آخرون على الدارك ويب أثناء معاشرة الكلب جنسيًا وتقطيع جسده.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.