منتخب كوريا الجنوبية يتأهل لكأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية لمونديال 2026

حجز منتخب كوريا الجنوبية مقعدًا له في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، بعد فوزه الساحق على منتخب سنغافورة بسبعة أهداف دون رد، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة.

سيطر المنتخب الكوري الجنوبي على مجريات المباراة منذ انطلاقتها، ونجح في حسم النتيجة مبكرًا بتسجيله هدفين في أول 20 دقيقة، الأول عن طريق لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة التاسعة، والثاني بواسطة جوو مين كيو في الدقيقة 20.

وواصل منتخب كوريا الجنوبية زيارته لشباك سنغافورة، حيث أضاف سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يعود لي كانج إن ويسجل ثاني أهدافه في اللقاء في الدقيقة 54.

وأحرز سون هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56، وعزز جوون هو باي تقدم الشمشون الكوري بهدف في الدقيقة 79، قبل أن يختتم هوانج هي تشان السباعية في الدقيقة 82.

منتخب كوريا الجنوبية يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2027

وبهذا الفوز، رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية، ليضمن تأهله رسميًا إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب سنغافورة عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة، ليوع التصفيات رسميًا.

وبعدما ضمن منتخب كوريا الجنوبية التأهل، مازالت بطاقة التأهل الثانية من المجموعة مفتوحة، حيث يتنافس عليها منتخبا الصين وتايلاند.