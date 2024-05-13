ننشر تفاصيل قضية قتل شاب وإشعال النيران في جثته بطنطا

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين في قضية قتل شاب وحرقه لإخفاء أدلة الجريمة، ووضعه وسط ارض خلاء في طنطا.

قاد فريق البحث العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث أول طنطا ومعاونيه، بعد العثور على جثة شاب ثلاثيني عقب التخلص منه بإشعال النيران في جثته وإلقاءه داخل أرض خلاء بدائرة أول طنطا .

عمل فريق البحث الجنائي على مدار 48 ساعة، وقاموا بتفريغ جميع الكاميرات في الاتجاهات المحيطة بموقع الحادث .

واستطاع فريق البحث الجنائي للتوصل لمعرفة ملابسات الجريمة ومرتكبيها، وهما شخصان يعملوا في مجال بيع الخردة بمدينه كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لهم.

واعتراف المتهمين بجريمتهم ضد شخص بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وتم استدراجه لأرض خلاء بمنطقة الساري بدائرة أول طنطا ونفذوا جريمتهم .