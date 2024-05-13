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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد فلسطينية جراء قصف الاحتلال منزلًا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط شهيدة فلسطينية وإصابة 10 آخرين جراء  قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق شمال قطاع غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارات جديدة على مدينة رفح الفلسطينية.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النيران بشكل مكثف بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر وغارات على شرق مدينة رفح الفلسطينية.

منذ قليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب بالرصاص المطاطي بالكتف بالإضافة لإصابات بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية تل جنوب غرب نابلس.

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