بطلة مسلسل "مليحة": أتمني العمل مع النجمة مني زكي والفنان محمد ممدوح

قالت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص في أول ظهور إعلامي لها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي، انها تتمني العمل مع النجمة والفنانة مني زكي ومن الممثلين الفنان محمد ممدوح.

كما أعربت الفنانة الفلسطينية عن سعادتها بردود الأفعال الرائعة في المسلسل الذي تم عرضه في رمضان الماضي، مشيرة إلى أن "مليحة" من أهم الأعمال التي قدمتها.

وأضافت، أن أصعب رحلة سفر في حياتها هي خروجها من غزة متمنية أن تعود الي بيتها ولكنه دمر وترك أثرا داخلها وحالة من الغضب، وأن تلك الاحداث المأساوية أظهرت أن العالم وقف بجوار الشعب الفلسطيني وأظهرت العدو الإسرائيلي علي حقيقته.

ووجهت النجمة الفلسطينية رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأن الله سوف ينصرهم وينهي هذه الحرب، وتمنت أن تكون في مساعداتهم وبجوارهم ، كما وجهت رسالة شكر الي الشعب المصري على دعمه ووقوفه بجوار الشعب الفلسطيني.

وكشفت سيرين عن أسرار وكواليس المسلسل وشخصيتها ودورها، وكيف قامت بالتمثيل وهي تعيش تلك الأجواء الإنسانية الصعبة، وأصعب المشاهد بالمسلسل، وهل توقعت هذا النجاح للمسلسل،

كما تحدثت عن عملها مع المخرج عمرو عرفة وتعاونها مع الممثلين المصريين، وردود الأفعال علي المسلسل عند الشعب الفلسطيني.