بطولة العالم للاسكواش 2024.. مصر تشارك بسبع لاعبين في الدور الثالث

أسدل الستار، يوم الأحد، على منافسات الدور الثاني من بطولة العالم للاسكواش 2024، والتي أسفرت عن تأهل 7 لاعبين إلى الدور الثالث، والذى يستضيفه ملاعب نادي بالم هيلز بأكتوبر، بمشاركة 64 لاعب.

وتستضيف مصر بطولة العالم للاسكواش بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التي انطلقت في الفترة من 9 مايو الجاري وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

استهلت مباريات، الأحد، فوز اللاعب المصري يوسف سليمان المصنف 11 عالميا الفوز على اللاعب المصري يحيى النواساني لاعب نادي وادي دجلة بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-2) (11-7) (11-5)، وتغلب اللاعب المصري مازن هشام المصنف 6 عالميًا على اللاعب الفرنسي لوكاس سيرمي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8) (12-10) (11-8).



كما فاز اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف 3 عالميًا ولاعب النادي الأهلي، على اللاعب السويسري نيكولاس مولر بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-2) (11-3) (11-3).

وحقق اللاعب جويل ماكين المصنف 10 عالميًا الفوز على اللاعب الإنجليزي كيرتس مالك بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (13-11) (11-5) (11-7).

واستكمالًا لمنافسات الرجال في اليوم الثاني من الجولة الثانية، تغلب اللاعب الماليزي إيان ياو نغ على اللاعب الياباني ريونوسوكي تسوكوي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-1) (11-5) (11-9)، كما فاز اللاعب النيوزيلندي بول كول -المصنف الثاني عالميا - على اللاعب المكسيكي ليونيل كارديناس بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-5) (11-4)، ليتأهل "ياو نغ" لمواجهة "كول" في الجولة الثالثة.

اختتمت مباريات يوم الأحد، بلقاء كلًا من اللاعب الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف 7 عالميا واللاعب الهندي راميت تاندون، والتي استطاع "الشوربجي" خلالها بحجز مقعده في الجولة الثالثة بالتغلب على "تاندون" بنتيجة )3-0) بواقع نقاط (11-8) (4-3) عقب انسحاب "تاندون" للإصابة.

وتغلب الشوربجي المصنف العاشر عالميًا، على المصري فارس دسوقي المصنف السابع عشر عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-5) (11-6)، ليتأهل كلًا من "محمد الشوربجي" لمواجهة شقيقه "مروان الشوربجي" في الجولة الثالثة.

وبانتهاء منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية، يكمل سبعة لاعبين مصريين مشوارهم نحو الجولة الثالثة التي ستنطلق اليوم الإثنين.

وتقام بطولة العالم للاسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعب ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر ب 50 مليون جنية مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.