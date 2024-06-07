القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 8 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها قامت بتدمير ثمانية أنظمة جوية بدون طيار تابعة للحوثيين تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر.

وأضافت المركزية الأمريكية، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين للحوثيين في البحر الأحمر.

وأوضحت أن الحوثيون أطلقوا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.